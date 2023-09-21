Kocaeli Valisi Yavuz, Darıca'da muhtarlarla toplantı yaptı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca ilçesinde muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca ilçesinde muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, kurum müdürlerince yapılan çalışmalar ve projeler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda muhtarların ihtiyaç ve sorunları ele alınırken, Vali Yavuz, gereğinin yapılması ve takip edilmesi konusunda kurum müdürlerine ve yetkililere talimat verdi.

Muhtarlara bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Yavuz, işlerinde kolaylıklar diledi.

Toplantıya, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanı Numan Balaban, daire müdürleri, kurum yetkilileri ve Darıca'daki muhtarlar katıldı.