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        Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:07 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:07
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        Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık suçundan hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 325 bin 238 lira kesinleşmiş para cezası bulunan A.A'nın saklandığı adres belirlendi.

        Polis, hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Hükümlü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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