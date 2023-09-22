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        Türk dünyasının girişimci kadınları KOİDER Bazaar etkinliğinde buluştu

        Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den iş kadınları derneklerinin üyelerinin bir araya geldiği Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Bazaar etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:00
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        Türk dünyasının girişimci kadınları KOİDER Bazaar etkinliğinde buluştu
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        Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den iş kadınları derneklerinin üyelerinin bir araya geldiği Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Bazaar etkinliği başladı.

        KOİDER Başkanı ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Nihan Çakıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve GİFED'in desteğiyle düzenlenen etkinliğin Kartepe ilçesinde bir otelde yapılan açılışında, KOİDER'in kurulduğu günden bu yana ideallerinin yüksek olduğunu söyledi.

        Zirvenin önemine işaret eden Çakıcı, "Şu noktada hayallerimize kavuştuğumuzu görmek, bizim için inanılmaz onur verici. Türki cumhuriyetlerinden kadınlar olarak bir aradayız. İlki gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Çakıcı, etkinlik sayesinde çok güzel ticari anlaşmalar yapmayı ve ele ele daha da büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

        GİFED Başkanı Oya Eroğlu da toplumsal cinsiyet eşitliğinin, bireylerin cinsiyetlerine bakılmaksızın hayatın tüm alanlarında eşit fırsat ve haklardan yararlanması, eşit muamele görmesi olduğunu dile getirdi.

        Eroğlu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanının 7 Eylül'de yayımlanan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2023 Durum Raporu"nda sivil toplumun ortaklaştığı çalışmaların kadınların her ölçekte güçlenmesine etkisinin büyük olacağının belirtildiğini, kadının güçlenmesi için kurulacak işbirliklerinin öneminin altının çizildiğini söyledi.

        Federasyonun kurulma sebeplerine ilişkin bilgi veren Eroğlu, "Kadınların iş hayatındaki sayısının ve niteliğinin artması, iş hayatında karşılarına çıkan sorunların ulusal alanda çözümleri, siyasette, toplumsal hayatta, kadınlar ile erkeklerin eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını sağlamayı hedefleyen ülkemizin ilk iş kadınları federasyonu olan GİFED'i kurduk. Dünya nüfusunun yarısının kadın olmasına karşın kadınların ekonomik yaşama katılımları, toplumsal ve ekonomik kalkınmadan faydalanma düzeyleri maalesef ki nüfusla aynı orantıda değil. GİFED olarak iş hayatında kadın sayısının artmasının yanında toplumsal yaşamda da kadın erkek eşitliğini hedeflemekteyiz." diye konuştu.

        Daha sonra düzenlenen "İhracat" başlıklı oturumda, Sektörel Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nazım Kanpolat, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Filiz Akkaş ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Danışmanı Filiz Evran sunum yaptı.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam edecek organizasyonda, Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, Bursa İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği, İzmir İş Kadınları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği, Aydın İş Kadınları Derneği ile Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği üyeleri de hazır bulunacak.

        Etkinlikte dernek üyeleri iş ve pazar ağlarını genişletme, katılımcılar ise kendi alanlarındaki yatırımlarını artırma imkanı elde edecek.

        Kocaeli iş insanlarının da faydalanabileceği, kendi şirketlerini tanıtabileceği etkinlikte, alanında uzman kişiler bilgi paylaşımında bulunacak.

        Etkinlik 24 Eylül'de sona erecek.

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