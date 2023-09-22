Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" Gölcük'te başladı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" Gölcük'te başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" başladı.

        Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Sempozyumun açılışında konuşan Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Belediyesinin kültür ve spor alanındaki çalışmalarından bahsederek, ilçenin adının kültür, sanat ve sporla duyulacağını söyledi.

        Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de belediyelerin rutin işleri dışında kültürel hizmetlere de önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim sadece bu sempozyumlar değil, bir de fotoğraf yarışması etkinliklerimiz var. Bu somut olmayan kültürel mirasın Türkiye'deki en büyük arşivi olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise bu tür programlara katkı sunmak için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Burada bir şeyi hatırlatmak isterim; 3,5 sene bakanlık yaptım. 55 yıl önce üstat, Anadolu konferans turuna çıktı. Necip Fazlı Kısakürek'i turnede dinleyen iki çocuktan biri benim." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Necip Fazıl Kısakürek'e ilişkin hazırlanan stantlar gezildi.

        İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Genel Sekreteri Mustafa Eren, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı sempozyum, 24 Eylül Pazar günü sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de durdurulan otomobilin yakıt deposundan 21 kilogram eroin çıktı
        Kocaeli'de durdurulan otomobilin yakıt deposundan 21 kilogram eroin çıktı
        Türk dünyasının girişimci kadınları KOİDER Bazaar etkinliğinde buluştu
        Türk dünyasının girişimci kadınları KOİDER Bazaar etkinliğinde buluştu
        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya...
        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya...
        Görme kaybı şikayetiyle gittiği hastanede beyninden portakal büyüklüğünde k...
        Görme kaybı şikayetiyle gittiği hastanede beyninden portakal büyüklüğünde k...
        Bariyerlere saplanan otomobil yandı: 3 yaralı
        Bariyerlere saplanan otomobil yandı: 3 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaral...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarparak yanan otomobildeki 3 kişi yaral...