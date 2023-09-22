"Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" Gölcük'te başladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" başladı.

Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sempozyumun açılışında konuşan Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Belediyesinin kültür ve spor alanındaki çalışmalarından bahsederek, ilçenin adının kültür, sanat ve sporla duyulacağını söyledi.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de belediyelerin rutin işleri dışında kültürel hizmetlere de önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim sadece bu sempozyumlar değil, bir de fotoğraf yarışması etkinliklerimiz var. Bu somut olmayan kültürel mirasın Türkiye'deki en büyük arşivi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise bu tür programlara katkı sunmak için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Burada bir şeyi hatırlatmak isterim; 3,5 sene bakanlık yaptım. 55 yıl önce üstat, Anadolu konferans turuna çıktı. Necip Fazlı Kısakürek'i turnede dinleyen iki çocuktan biri benim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Necip Fazıl Kısakürek'e ilişkin hazırlanan stantlar gezildi.

İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Genel Sekreteri Mustafa Eren, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı sempozyum, 24 Eylül Pazar günü sona erecek.