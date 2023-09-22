Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde bir kafeteryada henüz belirlenemeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, D.A. bıçakla karın bölgesinden yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"

        Benzer Haberler

        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya...
        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya...
        Otomobilin yakıt deposundaki 21 kilo eroini 'Millow' buldu
        Otomobilin yakıt deposundaki 21 kilo eroini 'Millow' buldu
        Kocaeli'de durdurulan otomobilin yakıt deposundan 21 kilogram eroin çıktı
        Kocaeli'de durdurulan otomobilin yakıt deposundan 21 kilogram eroin çıktı
        "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" Gölcük'te başladı
        "Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" Gölcük'te başladı
        Türk dünyasının girişimci kadınları KOİDER Bazaar etkinliğinde buluştu
        Türk dünyasının girişimci kadınları KOİDER Bazaar etkinliğinde buluştu
        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya...
        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya...