Kocaeli'de çıkan anız yangını söndürüldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
Giriş: 22.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:17
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
Kırsal İcadiye Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yangını çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dağlık alandaki yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Öte yandan bir köpek, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince dumanların arasından kurtarıldı.