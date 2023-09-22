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        Kocaeli'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:17
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        Kocaeli'de çıkan anız yangını söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kırsal İcadiye Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yangını çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Dağlık alandaki yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Öte yandan bir köpek, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince dumanların arasından kurtarıldı.

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