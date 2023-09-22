Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanık Edirne'de yakalandı

        Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanık, Edirne'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 23:51 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanık Edirne'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanık, Edirne’de yakalandı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis ve yurt dışına çıkış yasağı cezası verilen İ.G, yurt dışına kaçmaya çalıştığı Edirne'de, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada hudut birliklerince gözaltına alındı.

        Adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği belirlenen sanık İ.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sanık İ.G'nin HDP Darıca ilçe yöneticisi olduğu belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Tarlada çıkan yangında dumanın arasında kalan köpeği ekipler kurtardı
        Tarlada çıkan yangında dumanın arasında kalan köpeği ekipler kurtardı
        Kocaeli'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Kocaeli'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP ilçe yöneticisi yakalandı
        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP ilçe yöneticisi yakalandı
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya...
        Vesikalık çektirmeye gelen kişinin tacizine uğradığını iddia eden kadın: Ya...