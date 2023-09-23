Kocaeli'de evinde baygın halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde baygın halde bulunan kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 23.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:25
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde baygın halde bulunan kişi tedavi altına alındı.
Merkez Mahallesi 13. Sokak'ta yaşayan Cengiz K'den haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekiplerce baygın halde bulunan Cengiz K, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.