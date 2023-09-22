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        Türk dünyasının girişimci kadınları KOİDER Bazaar etkinliğinde ürünlerini sergiledi

        Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den iş kadınları derneklerinin üyeleri, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Bazaar etkinliğinde ürünlerinin yer aldığı stantlar açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:55
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        Türk dünyasının girişimci kadınları KOİDER Bazaar etkinliğinde ürünlerini sergiledi
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        Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'den iş kadınları derneklerinin üyeleri, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Bazaar etkinliğinde ürünlerinin yer aldığı stantlar açtı.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) desteğiyle düzenlenen etkinlik ikinci gününde devam ediyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında, hükûmetlerin ve yerel yönetimlerin asli vazifesinin; ön açmak, fırsat oluşturmak, fırsatlara ulaşmayı kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

        Akademiye, iş dünyasına, gelişmeye, ekonomik kalkınmaya fırsat veren ülkelerin yükseldiğini, diğerlerinin geride kaldığının görüldüğünü belirten Büyükakın, "Bu mantıktan hareketle geçtiğimiz yıl yapılan organizasyonda KOİDER Başkanımıza 'Bunu uluslararası düzeye taşıyalım.' dedik. Bugün aslında Türk dünyası açısından da bir ilk gerçekleşti. Bu muhtemelen diğerlerini de teşvik edici olacak, örnek olacak. Bunun yenileri yapılacak. Bunu sağladığımız zaman, dış dünyayla ekonomik ilişkilerinizi güçlendirmenize de imkan vermiş oluyoruz. Yeni imkanları fark etmenize, o alanlarda yeni iş olanaklarına kavuşmanıza da yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

        KOİDER Başkanı ve GİFED Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Nihan Çakıcı da sürdürülebilir yenilikçi projelerle bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Etkinliğin örnek teşkil etmesini dileyen Çakıcı, Büyükakın'a teşekkür plaketi verdi.

        Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, girişimci kadınların ürünlerinin yer aldığı stantları gezdi.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, akademisyenler, siyasi partilerin temsilcileri ve iş insanları katıldı.

        Etkinlik kapsamında bugün, "e-ticarette İhracat Modelleri" ve "Dünya Ülkelerinde İhracatta Kadının Yeri" oturumları gerçekleştirilecek.

        Organizasyona Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, Bursa İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği, İzmir İş Kadınları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği, Aydın İş Kadınları Derneği ile Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği üyeleri de katılıyor.

        Dernek üyelerinin iş ve pazar ağlarını genişletme, katılımcıların ise kendi alanlarındaki yatırımlarını artırma imkanı elde etmesi amaçlanan etkinlik yarın sona erecek.

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