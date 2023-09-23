Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 23.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:52
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Pelitli ile Mollafenari mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.