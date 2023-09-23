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        Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:52
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        Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Pelitli ile Mollafenari mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

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