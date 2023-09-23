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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:50
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Pelitli ile Mollafenari Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürüttü.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede 3 kaplumbağanın telef olduğu görüldü.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Pelitli Mahallesi'nde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadesine yer verdi.

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