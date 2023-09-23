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        Darıca'da 3. Kars Tanıtım Şenlikleri başladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 3. Kars Tanıtım Şenlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:52 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:00
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        Darıca'da 3. Kars Tanıtım Şenlikleri başladı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 3. Kars Tanıtım Şenlikleri başladı.

        Darıca Belediyesi ile Darıca Karslılar Derneği işbirliğiyle Cami Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, Kars'a ait yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, yaptığı konuşmada, kültürel çalışmalara ve derneklere verdikleri desteklere değinerek, "Çünkü onların yaptığı her etkinlikte, Darıcalılık ruhu bir kademe daha artıyor." dedi.

        Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, yöresel lezzetlerin bulunduğu stantları gezdi.

        Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şenlikler, 26 Eylül Salı gününe kadar devam edecek.

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