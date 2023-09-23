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        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 22:10 Güncelleme: 23.09.2023 - 22:10
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        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ilçesinde 2 operasyon düzenledi.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, 5 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 3 bin dolar ile 850 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.H, H.F.V. ve E.G. tutuklandı.

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