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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:31
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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Serdar Mahallesi İnce Sokak'a sabaha karşı taksiyle gelen E.A, H.E, soy isimleri öğrenilemeyen Y. ve G. ile Halil Eser (44), D.G, E.T, E.T. ve S.S. arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında ateş eden E.A'nın tabancasından çıkan kurşunlar, Eser'in başına ve sırtına isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar D.G, E.T, E.T. ve S.S, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        İncelemelerin ardından cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna konulan Eser'in, Kocaelispor taraftar grubu "Hodrimeydan"ın üyesi olduğu öğrenildi.

        Polis, şüpheli E.A'yı arıyor.

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