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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinin Kocaeli il kongresinde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Evet dünya beşten büyüktür. İnşallah bu düzen böyle gitmeyecektir. Bunun için birlik ve beraberlik içinde, güçlü olmak zorundayız. Savunma sanayimizden ekonomimize kadar daha çok yükselmek zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:03
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinin Kocaeli il kongresinde konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Evet dünya beşten büyüktür. İnşallah bu düzen böyle gitmeyecektir. Bunun için birlik ve beraberlik içinde, güçlü olmak zorundayız. Savunma sanayimizden ekonomimize kadar daha çok yükselmek zorundayız." dedi.

        MHP Kocaeli İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'ne katılan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, başta İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, İzmir olmak üzere Millet İttifakı elindeki 11 büyükşehir belediyesinin "perişan durumda" olduğunu söyledi.

        Yerel seçimlere değinen Yıldız, "İstanbul demek, Türkiye'nin beşte biri demektir. Tüm mali yapısı, üniversiteleri, eğitimi, sanatı, ticareti, tarihiyle İstanbul'u gerçekten bu hoyrat ellerden, yağmacılardan inşallah kurtaracağız. Fazla vakit kalmadı. İstanbul'a 'dişini biraz daha sık' diyoruz. Yani bizim kavgamızın şehridir." diye konuştu.

        Yıldız, yanıltıcı kamuoyu yoklamalarıyla özellikle Ankara ve İstanbul belediyelerinin başarılı gösterilmeye çalışıldığını, bu şehirlerde çöplerin kaldırılmadığını, belediye otobüslerinin yollarda kaldığını, suların neredeyse akmayacak durumda olduğunu savundu.

        Kendilerine en çok saldıran partilerin, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yerle yeksan olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Olan CHP'ye oldu, 39 vekilini maalesef siyasi yankesicilikle kaptırdılar. Bu onların sorunu ancak üzülüyoruz. CHP'nin seçmenleri arasında gerçekten vatanın birliğini, beraberliğini düşünen insanların olduğunu biliyoruz. Ancak yeni CHP, maalesef örgütlerin, bölücülerin kontrolüne gelmiş vaziyette. Başında bulunan adam da biçare, sağından solundan çekiyorlar. O da kalacak mı, kalmayacak mı belli değil. Yani biz kalplerimizde kibir, kin, gıybet taşımayız. Bu ülkenin evlatlarına sahip çıkmasını biliriz ancak onların da söylediklerimizi dinlemesi lazım. Kimseyi kırmadan, dökmeden seçime gidelim. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun şekilde davranalım."

        - "Türkiye'nin kahredici gücü bu ahlaksızları yerle bir edecektir"

        Yıldız, 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin ülke için her bakımdan dönüm noktası olduğunu dile getirerek, Yenikapı'da ortaya çıkan Milli Mutabakat ruhunun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle perçinlenerek milli şuura dönüştüğünü vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de devlet liderlerine yaptığı konuşmada bütün gerçekliği ortaya koyduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Evet dünya beşten büyüktür. İnşallah bu düzen böyle gitmeyecektir. Bunun için birlik ve beraberlik içinde, güçlü olmak zorundayız. Savunma sanayimizden ekonomimize kadar daha çok yükselmek zorundayız. Evet bugünlerde bazı sıkıntılarımız var ama baş ucumuzda savaş var. Bundan hemen önce yüz yılın depremini yaşadık. İki yıl geriye gidiyoruz, dünya çapındaki salgınla boğuştuk. Hemen öncesinde küresel ekonomik kriz vardı. Çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hızlı kararlar alınarak bu badireleri hızla geçiyoruz."

        Yıldız, Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olacağını ve küresel çapta büyük güç yaratmanın boyunlarının borcu olduğunun altını çizerek, Türk-İslam medeniyetinin huzur ve adaletini sunmak, mazlum milletlerin umut ışığı olmak için engelleri bir bir aştıklarını dile getirdi.

        Yerel seçimlere kadarki 6 aylık süreçte gece gündüz demeden çalışacaklarından bahseden Yıldız, Cumhur İttifakı yönetimindeki belediyeleri muhafaza ederken, diğer kasaba, belde, ilçe ve illeri Millet İttifakı'ndan alarak gelecek 5 yıl içerisinde büyük bir birlik ve beraberlik içinde ileriye doğru adım atacaklarını söyledi.

        Yıldız, Türk-İslam düşmanı küresel güçlerin, emperyalizmin elindeki son güçle saldırdıkları değerlendirmesinde bulunarak, "Derin Amerika hemen sınırımızda silah çatmış vaziyette. Yunanistan'da üsler kuruluyor. Suriye'nin kuzeyinde uydu garnizon devlet yapılanmasına gitmek istiyorlar. Ancak Türkiye'nin kahredici gücü bütün bu yer şebekelerini, bu ahlaksızları yerle bir edecektir inşallah." ifadesini kullandı.

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