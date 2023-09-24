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        AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı

        Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:32
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        AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı
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        Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, bugün "maxi" ve "süper" grup ikinci yarışları koşuldu.

        Maxi Grup'ta 4 katılımcının yer aldığı yarışta ilk 3 sıra Barkın Pınar, Gökhan Kellecioğlu ve Nizamettin Kaynak'dan oluştu. Start alan 7 araçtan 6'sının tamamladığı Süper Grup'ta ise ilk 3 sırada Berkay Akça, Azizhan Kaya ve Ömer Şamlı yer aldı.

        Organizasyonun ilk gününde dün sıralama turlarının ardından maxi ve süper grup ilk yarışları yapılmıştı.

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