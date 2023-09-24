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        Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildi

        Kocaeli'nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde yedikleri yemeklerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:50 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:50
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        Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde yedikleri yemeklerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildi.

        Kartepe Uzuntarla Mahallesi'ndeki bir parkın girişinde yapılan etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 14 kişinin ve Gölcük Merkez Mahallesi'nde balık yedikten sonra rahatsızlanan 6 inşaat işçisinin kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavisi tamamlandı.

        Doktor kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edilen vatandaşların ciddi bir sağlık riskinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kartepe'de dün bir parkın girişinde yapılan etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavdan yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan 14 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

        Ayrıca, Gölcük'te bir inşaatta çalışan 6 inşaat işçisi de balık yedikten sonra benzer şikayetlerle Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu.

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