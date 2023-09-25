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        WAITRO üyesi ülkeler, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Forumu"nda buluştu

        Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliğinin (WAITRO) düzenlediği "Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Forumu" Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:43
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        WAITRO üyesi ülkeler, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Forumu"nda buluştu
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        Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliğinin (WAITRO) düzenlediği "Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Forumu" Kocaeli'de başladı.

        WAITRO üyesi Cezayir, Filistin, İran, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Çin, Danimarka ve İspanya'dan kurum ve kuruluşlar ile BM Teknoloji Bankası, BM Sınai Kalkınma Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası ve Türkiye Su Enstitüsünün temsilcileri, WAITRO ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yönetiminde, TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde bir araya geldi.

        Prof. Dr. Mandal, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde gelecekte yaşanabilecek gıda, iklim, su ve enerji krizlerini önleyebilmek için bölgesel toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sorunların çözülmesinde bilim ve teknolojinin anahtar kelimeler olacağını vurgulayan Mandal, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve diğer coğrafyalardaki üyeleriyle ele alacakları önemli gündemlerinin bulunduğunu belirtti.

        WAITRO Başkanı Mandal, bugüne kadar yapılanları değil de daha çok gelecekte neler yapılabileceğini konuşacaklarına değinerek, "Ne yazık ki bu bölge, iklim değişikliği başta olmak üzere gıda, su ve enerjide ciddi sorunların en fazla yaşanacağı bölgelerin başında geliyor. Libya'daki afete maalesef şahit olduk, 11 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ne yazık ki gelecekte bunlardan daha fazla göreceğiz. Bu bölge de bu felaketlerden en çok etkilenen bölge olacak. Ülkemiz de ne yazık ki en fazla etkilenen bu coğrafyada. O nedenle sadece bugünü değil geleceği de konuşuyoruz." diye konuştu.

        WAITRO gibi uluslararası organizasyonların varlığının ve etkisinin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Mandal, forumda mevcut durumun ve geleceğin masaya yatırıldığını anlatarak, "Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika için. Yarın da su özelinde konuşacağız. 'Bu bölgedeki su arz güvenliğiyle ilgili neler yapabiliriz' başlığında. Günün sonunda buradan ayrılırken ortaya yol haritası konulacak." dedi.

        Kasım ayında WAITRO yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini aktaran Mandal, "Bu kez bütün bölgeler, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki bölgesel ve kıtasal olarak sorunlara ortak çözüm bulmada etkinliğimiz olacak." ifadesini kullandı.

        Forum, yarın düzenlenecek oturumla sona erecek.

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