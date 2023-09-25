Kocaeli'de ormanlık alanda ceset bulundu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda ceset bulundu.
Giriş: 25.09.2023 - 20:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:14
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Suadiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışan bir çiftçi, iskelet haline gelen ceset gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ceset, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.