Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 03:09 Güncelleme: 26.09.2023 - 03:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Özgürlük Mahallesi 246. Sokak'ta M.Y. ile henüz kimliği belirlenemeyen ve eski patronu olduğu iddia edilen kişiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş edilerek bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de ormanlık alanda ceset bulundu
        Kocaeli'de ormanlık alanda ceset bulundu
        WAITRO üyesi ülkeler, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Forumu"nda buluşt...
        WAITRO üyesi ülkeler, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Forumu"nda buluşt...
        Kocaeli'de 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kermeste satılan tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kermeste satılan tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı
        Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi tabu...
        Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi tabu...