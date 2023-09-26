Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Özgürlük Mahallesi 246. Sokak'ta M.Y. ile henüz kimliği belirlenemeyen ve eski patronu olduğu iddia edilen kişiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş edilerek bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.