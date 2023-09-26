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        Vali Yavuz, Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:40
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        Vali Yavuz, Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

        Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi'ndeki kooperatifi ziyaret eden Vali Yavuz, Kooperatif Başkanı Elif Özhuy'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Vali Yavuz, halı dokuma tezgahlarını inceleyerek, "Bu kültürün yaşatılması için emek veren herkesi, özellikle de burada rol alan kadınlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Özhuy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepimiz bu işe gönlümüzü verdik. Emeklerimizin değerlendirilmesi noktasında, çok kıymetli bir projenin içinde olmak bizleri mutlu ediyor." dedi.

        Vali Yavuz'a, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hamza Şayir de eşlik etti.

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