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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü komşu kavgasının 3 sanığına 15'er yıl hapis

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "tavukların bahçeye girmesi" tartışmasından çıkan kavgada 1 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu 3 sanık, 15'er yıl hapis cezasına çaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:05
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü komşu kavgasının 3 sanığına 15'er yıl hapis
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "tavukların bahçeye girmesi" tartışmasından çıkan kavgada 1 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu 3 sanık, 15'er yıl hapis cezasına çaptırıldı.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ö.E.D, Y.M.M. ve İ.M. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Geçen duruşmada açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan Y.M.M, olayı kasten gerçekleştirmediğini, elindeki bıçağı kendisini ve ağabeyini savunmak maksadıyla savurduğunu ileri sürdü.

        Olay yüzünden hayatının karardığını belirten Y.M.M, "Bıçağını çekmeseydi belki de bu olay hiç olmayacaktı. Çok pişmanım." dedi.

        İ.M. de maktulün kendisine bıçak çekmesi nedeniyle karşılık verdiğini savunarak, beraatini talep etti.

        Ö.E.D. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

        Avukatların savunmalarını dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ö.E.D, Y.M.M. ve İ.M'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, daha sonra suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanıkların cezalarını 15'er yıla düşürdü.

        - Olay

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 Ocak 2022'de, Bekirdere Mahallesi Murat Sokak'ta tavukların bahçeye girmesi nedeniyle komşular arasında çıktığı öne sürülen kavgada, Oğuzhan İ. (26) bıçakla öldürülmüştü.

        Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si aynı aileden 8 şüpheliden Y.M.M, Ö.E.D. ve İ.M. tutuklanmış, diğerlerine adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

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