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        Karamürsel'de gaziler öğrencilerle buluştu

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilciliği üyeleri, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:41
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        Karamürsel'de gaziler öğrencilerle buluştu
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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilciliği üyeleri, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        İlçedeki 4 okulu ziyaret eden gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili düşüncelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

        Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı açıklamada, milli ve manevi duyguları öğrencilere aktaran gazilere teşekkür etti.

        Çakır, "19 Eylül 1921'de 'Gazilik' unvanı verilen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanın bekası için gazilik şerefine nail olmuş kahramanlarımıza, tüm gazilerimize minnetlerimizi sunar, aziz şehitlerimizi şükranla yad ederiz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut da bu tür çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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