Kocaeli'de terasta çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.
Köşklü Çeşme Mahallesi 505. Sokak'taki 6 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri Aysel ile Güldane B'ye sağlık ekiplerince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Alevlerin kısa sürede söndürülüğü yangında terasta hasar meydana geldi.