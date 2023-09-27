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        Kocaeli'de inşaat malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 00:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 00:20
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        Kocaeli'de inşaat malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kuzey Mahallesi Burcu Sokak'ta inşaat malzemeleri satılan iş yerinin depo kısmında bulunan seramik yüklü paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, palet halindeki inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

        Yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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