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        Başiskele'ye 4,5 yılda 886 milyon liralık hizmet ve yatırım kazandırıldı

        Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, yerel seçimin üzerinden geçen 4,5 yılda ilçeye 886 milyon liralık eser, hizmet ve yatırım kazandırdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:46
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        Başiskele'ye 4,5 yılda 886 milyon liralık hizmet ve yatırım kazandırıldı
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        Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, yerel seçimin üzerinden geçen 4,5 yılda ilçeye 886 milyon liralık eser, hizmet ve yatırım kazandırdıklarını bildirdi.

        Belediye tarafından bir otelde düzenlenen "Bizim İşler Güzel İşler" toplantısında konuşan Özlü, hizmet merkezlerinden ulaşıma, kentsel yaşam alanlarından sürdürülebilir çevreye, eğitimden gençlik ve spora, kültür turizmden sosyal hizmetlere ve dijital belediyeciliğe kadar 8 başlıkta ilçede gerçekleştirdikleri yatırımları anlattı.

        Mart ayında yapmayı planladıkları toplantıyı Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ertelediklerini belirten Özlü, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara yeniden Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

        Sosyal ve kültürel hizmetleri gerçekleştirmek üzere yeni hizmet merkezleri inşa ettiklerini ve var olanları geliştirdiklerini vurgulayan Özlü, "Başiskele'ye kazandırdığımız millet bahçelerinin yanında 46 semt parkı, yeni semt meydanları inşa ettik. Birlikte vakit geçirdiğimiz, dinlendiğimiz, eğlendiğimiz alanları, Başiskele'nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerle büyütüyoruz, şehrimizle birlikte güzelleştiriyoruz. Sıfır atık ve sürdürülebilir çevre konularına da şehrin estetiğine verdiğimiz önemi veriyoruz. Başiskele Belediyesi olarak 'kendi enerjisini üreten belediye' olduk. Kurduğumuz güneş enerjisi sistemleri ile kendi enerjimizi karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

        -"Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından 3 ödüle layık görüldük"

        Özlü, Başiskele’de gençlere büyük önem verdiklerine işaret ederek, "Genc-i Ala" markasıyla kültür, sanat, bilim ve sporda gençlerin aktif olabilecekleri hizmetler ortaya koyduklarını aktardı.

        "Genc-i Ala" markasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 ödüle layık görüldüklerini bildiren Özlü, şunları kaydetti:

        "Başiskele'de her gencin 'İyi ki Başiskele'de gencim' demesini istiyorduk, bunu başardık. Kadınların toplumu sarıp sarmaladığı gibi belediyenin de onları el üstünde tutması gerekiyordu. Onları baş tacımız yaptık. Yaşlının, yetimin, yoksulun, engellinin kendini kimsesiz hissedenlerin talepleri vardı. Emir bildik, bildiğimizin hepsine ulaştık. Kale markasını hayata geçirdik. Kadın ve aile hizmetlerinden sosyal yardımlara, yaşlı ve engelli sağlık hizmetlerinden yeni üniversitelilere kadar verdiğimiz kapsayıcı belediyecilik hizmetleri halkımızda karşılık buldu. Hizmetlerimizde verimlilik, etkinlik, yerindelik ve tasarrufu artırmak için bilgi teknolojileriyle çok önemli işlere imza attık. Belediyemizin dijital ikizini hayata geçirdik. Zaman ve kağıttan büyük tasarruf sağladık. Hızlı İşler Çözüm Merkezimizi hayata geçirdik ve yeni nesil halkla ilişkiler anlayışıyla 7/24 belediyecilik hizmeti vermeye başladık."

        Seçim dönemindeki vaatlerinin yüzde 92 oranında hayata geçirdiğini ve belediye olarak güzel işlere imza attıklarına değinen Özlü, "Belediyemizin öz kaynakları ve iş birliklerimizle, 5. yılımıza girerken toplam 886 milyon liralık eser, hizmet ve yatırımı Başiskele'mize kazandırdık. Yaptıklarımızı, 'Türkiye Yüzyılı' için Başiskele'de kurduğumuz başlangıç cümleleri olarak değerlendiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu ve davetliler katıldı.

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