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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 11 zanlı adliyede

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 Eylül'de çıkan kavgada 1 kişinin ölmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:45
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 11 zanlı adliyede
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 Eylül'de çıkan kavgada 1 kişinin ölmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serdar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Halil Eser'i tabancayla başından vurduğu belirlenen Emre A. ile kız arkadaşı M.S'yi, Sanayi Mahallesi'nde saklandığı bir tamirhanede yakaladı.

        Polis, olayda yaralanan diğer şüpheliler E.T, D.G, E.T. ve S.S'yi hastanedeki tedavilerinin ardından, E.B, Y.A, E.Ö, Y.Ç, ve Y.G'yi ise belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta 24 Eylül'de iki grup arasında silah, taş, sopa ve çekicin kullanıldığı kavgada Emre A'nın tabancasından çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Halil Eser (44) hayatını kaybetmiş, D.G, E.T, E.T. ve S.S. yaralanmıştı.

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