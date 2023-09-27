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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 Eylül'de çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:45
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 Eylül'de çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Serdar Mahallesi'nde iki taraf arasında çıkan kavgada Halil Eser'in öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

        Şüphelilerden Emre A, Y.A. ve Y.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta 24 Eylül'de iki taraf arasında silah, taş, sopa ve çekicin kullanıldığı kavgada Emre A'nın tabancasından çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Halil Eser (44) hayatını kaybetmiş, D.G, E.T, E.T. ve S.S. yaralanmıştı.

        Polis, Emre A. ile kız arkadaşı M.S'yi, Sanayi Mahallesi'nde saklandığı bir tamirhanede, olayda yaralanan diğer şüpheliler E.T, D.G, E.T. ve S.S'yi hastanedeki tedavilerinin ardından, E.B, Y.A, E.Ö, Y.Ç, ve Y.G'yi ise belirlenen adreslerde gözaltına almıştı.

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