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        Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:34
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        Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar Körfez ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 26 Eylül Salı İstanbul'da düzenlenen operasyonda zanlılar S.K, İ.A. ve R.A. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, İ.A. ve S.K. tutuklandı, R.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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