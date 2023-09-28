Kocaeli'de fabrikada kimyasal ham madde kazanının taşması sonucu 1 işçi yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde strafor köpük üreten fabrikada ham madde kazanın taşması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde strafor köpük üreten fabrikada ham madde kazanın taşması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Murat Yıldıran Caddesi Demirciler Organize Sanayi Bölgesi'nde imalat yapan fabrikada, elektrik kesintisinin ardından jeneratörlerin devreye girmemesi sonucu 4 strafor köpüğü ham maddesi kazanı taştı.
Kazanlardan çıkan gazdan etkilenen bir işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fabrikaya elektrik verilmesinin ardından ekiplerce gazın kontrollü şekilde çıkarılması sağlandı.