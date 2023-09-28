Kocaeli'de sokağa bırakılan lavaboya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtarıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa atılan lavaboya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa atılan lavaboya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sırrıpaşa Yel Sokak'ta dışarıya bırakılan seramik lavaboya, kedi yavrusunun sıkıştığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çekiç ve murç yardımıyla lavaboyu kırarak yavruyu sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi, sağlık kontrollerinin ardından bulunduğu alana bırakıldı.