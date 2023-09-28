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        Kocaeli'de sanayi tesislerine yakın riskli alanda oturanlar yeni evlerine kavuşuyor

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesislerine yakın olan ve riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün kentsel dönüşümle taşınacağı bölgede çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:00
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        Kocaeli'de sanayi tesislerine yakın riskli alanda oturanlar yeni evlerine kavuşuyor
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesislerine yakın olan ve riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün kentsel dönüşümle taşınacağı bölgede çalışmalar sürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesince yürütülen proje kapsamında, 1999 Marmara Depremi ile 2002'de Akçagaz Dolum Tesisleri'nde meydana gelen patlamanın ardından riskli alan edilen Barbaros Mahallesi'nin tesislere yakın bölümü yıkılacak.

        Bölgede yaşayan 230 hak sahibi ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sözleşme tutarı 697 milyon 992 bin lira olan Derince Yenikent Mahallesi'ndeki rezerv alanda yapım çalışmaları devam eden konutlara taşınacak.

        İnşasına şubat ayında başlanan 24 blok şeklinde 534 konut ile 40 dükkan ve 1 caminin yer aldığı kentsel dönüşüm alanında sürdürülen çalışmaların 10 ay sonra tamamlanması planlanıyor.

        Konutların tamamlanıp oturulabilir hale getirilmesinden sonra Barbaros Mahallesi'nde belirlenen binaların yıkımına başlanacak.

        - "Hak sahipleriyle yüzde 90'ın üzerinde anlaşma sağlandı"

        Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA muhabirine, Barbaros Mahallesi'nde yaşayanların, 1999 Marmara Depremi sonrası TÜPRAŞ'ta meydana gelen yangın ile 2002'de gaz dolum tesislerinde yaşanan patlama nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

        Söğüt, bölgenin 2012'de Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini aktararak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi olarak bu dönemde bu sorunu çözmek için esaslı bir şekilde ele aldık. Kahramanmaraş depremlerinin ardından kentsel dönüşümün önemi artmış oldu. Buradaki konutlar yaklaşık 50 yıllık, ömrünü de tamamlamış durumdalar. Buradaki sanayi kuruluşlarının, rafinerinin ve gaz dolum tesislerinin yanı başında olması riski daha da artırmıştı." diye konuştu.

        Bölgede 230 hak sahibinin bulunduğunu belirten Söğüt, "230 hak sahibiyle başlanan görüşmeler neticesinde yüzde 90'ın üzerinde anlaşma sağlandı.10 aya yakın bir zamanda bölgenin taşınacağı alanda toplam 24 blokun 20'sinin kaba inşaatı tamamlandı, ince işçiliği devam ediyor. Geriye kalan 4 blokun da kaba inşaatı sürüyor. Bunlar önümüzdeki yılın mayıs-haziran aylarında tamamlanmış olacak. 230 hak sahibimiz kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılan dairelerine kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

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