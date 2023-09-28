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        Başiskele Arama ve Kurtarma Ekibine ilk yardım eğitimi verildi

        Başiskele Belediyesi bünyesinde kurulan arama ve kurtarma ekibine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:05
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        Başiskele Arama ve Kurtarma Ekibine ilk yardım eğitimi verildi
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        Başiskele Belediyesi bünyesinde kurulan arama ve kurtarma ekibine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin çeşitli müdürlüklerinde çalışan ve gönüllülük esasıyla oluşturulan Başiskele Arama ve Kurtarma Ekibinden 28 kişiye verilen temel ilk yardım eğitimi 2 gün sürdü.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlilerince verilen eğitim, hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirildi.

        İlk yardım ve temel yaşam desteği gibi konularda bilgilendirilen ekip, eğitimin ardından sınava tabi tutuldu.

        Teorik ve uygulama sınavı kazanan personel, ilk yardım belgesini almaya hak kazandı.

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