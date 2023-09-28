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        Karamürselbey Spor Kulübü Basketbol Takımı moral yemeğinde buluştu

        Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Karamürselbey Spor Kulübü Basketbol Takımı, moral yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:12
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        Karamürselbey Spor Kulübü Basketbol Takımı moral yemeğinde buluştu
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        Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Karamürselbey Spor Kulübü Basketbol Takımı, moral yemeğinde bir araya geldi.

        Karamürsel ilçesinde bir restoranda, 3 Kasım'da başlayacak olan sezon öncesi moral yemeği düzenlendi.

        Kulüp Başkanı Bülent Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, grupta ilk 2 takım arasında yer almayı hedeflediklerine işaret ederek, "Başarmak için mücadelemizi siz sahada, biz de dışarıda vereceğiz. Bu başarmanın tek yolu. Aile ortamı ve arkadaşlık ruhunu yakalayan takımlar başarabilir." dedi.

        Antrenör Turgut Taşçı da takımı oluşturmak için çok seçici davrandıklarını belirterek, "Hedeflerimize ulaşmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İlk hafta kendi sahamızda Orhangazi Belediyespor ile oynayarak lige başlayacağız. Karamürsel ve Kocaeli basketbolunu, en iyi bir şekilde temsil edeceğimize inancım tam. Sakatsız, kazasız bir sezon diliyoruz. Tüm takımlarımıza da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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