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        Gebze-Darıca metro hattı hizmete girdiğinde 55 bin aracın trafikten çekilmesi bekleniyor

        Kocaeli'nin Gebze İlçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze-Darıca metro hattı açıldığında 55 bin aracın trafikten çekilmesini sağlayarak bölgedeki trafiği rahatlatacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:10
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        Gebze-Darıca metro hattı hizmete girdiğinde 55 bin aracın trafikten çekilmesi bekleniyor
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        Kocaeli'nin Gebze İlçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze-Darıca metro hattı açıldığında 55 bin aracın trafikten çekilmesini sağlayarak bölgedeki trafiği rahatlatacaklarını söyledi.

        Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2019-2023 Hizmet ve Yatırım Dönemi" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yazılım sisteminin Gebze-Darıca metro hattında kullanılacağını bildirdi.

        Hattın 2024 yılı sonunda hizmete gireceğini anlatan Büyükgöz, ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla Gebze'yi sağlama aldıklarını belirtti.

        Büyükgöz, Kocaeli'nin ilk metrosunun Gebze-Darıca arasında inşa edildiğini vurgulayarak, "İlk vagon raylara indirildi, test sürüşlerine başlandı. İnşallah Türkiye'nin ilk yerli ve milli lokomotifi kullanılacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yazılım sistemi bu metroda kullanılacak. Metro sürücüsüz olacak. Bu metro hizmete girince, Gebze'nin güney-kuzey hattında günlük 55 bin aracın trafikten çekilmesini sağlayacak. 330 bin yolcu kapasitesiyle de bölgede büyük bir trafik yükünü azaltmış olacak." diye konuştu.

        - "5 milyar lirayı devlete kazandırdık"

        Gebze tarihinin en büyük yatırım dönemini gerçekleştirdiklerine işaret eden Büyükgöz, pandemi ve deprem gibi zorluklara rağmen yatırımlara devam ettiklerini ifade etti.

        Büyükgöz, yaptıkları yatırımlarla devlete önemli ölçüde gelir sağladıklarına dikkati çekerek, çalışmaları yürütürken gerektiğinde bakanlıklarla ve belediyelerle hareket ettiklerini söyledi.

        Gebze'ye tarihin en büyük yatırımlarını getirdiklerini dile getiren Büyükgöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İlçe belediyesi için dönem yatırımları tutarı olarak 5 milyar lirayı devlete kazandırmış, dolayısıyla kamuyu kazançlı hale getirmişiz. Uzun lafın kısası gösteri yapmadan sağlam işler yapmışız. Deprem ve pandeminin ardından oluşan ekonomik koşullara rağmen hamdolsun Gebze'nin geleceğini sağlama almışız. Geçmiş 50 yıllık problemlerini temizlemiş, gelecek 300 yıllık vizyonunu ortaya koymuşuz."

        Toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, kent protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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