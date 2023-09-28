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        Anadolu Otoyolu'nun bağlantı yolunda devrilen beyaz eşya yüklü tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda devrilen beyaz eşya yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:01
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        Anadolu Otoyolu'nun bağlantı yolunda devrilen beyaz eşya yüklü tır ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda devrilen beyaz eşya yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Mustafa Altındağ idaresindeki 09 C 3769 plakalı beyaz eşya yüklü tır D-100 kara yolu üzerinden Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yoluna girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza esnasında devrilen tır demir profil yüklü 05 ABJ 895 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kazaya karışan araçların kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

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