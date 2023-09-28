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        Kocaeli'de 2 kişiyi bıçak ve silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de farklı tarihlerde tartıştığı 2 kişiyi bıçak ve silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:39
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        Kocaeli'de 2 kişiyi bıçak ve silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de farklı tarihlerde tartıştığı 2 kişiyi bıçak ve silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ve eylül ayında 2 ayrı öldürmeye teşebbüs olayına karışan R.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli ekiplerce yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        23 Şubat'ta İzmit Ayazma Mahallesi'nde R.K. tartıştığı A.K'yı silahla yaralamış, olay yerinden kaçan şüpheli 4 Eylül'de de Kartepe'de tartıştığı B.S'yi bıçakla yaralamıştı.

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