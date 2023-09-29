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        Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'de araçlarını satan kişilere "ikiz çek" vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:10
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        Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'de araçlarını satan kişilere "ikiz çek" vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber suçların men ve takibine yönelik soruşturma kapsamında 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, aralarında hakkında 17 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı olan bir kişinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 18 mermi, alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere hazır tutulan ikiz çek, suça konu çek kullanılmak suretiyle alımı yapılan ATV aracı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, online alışveriş sitelerindeki binek otomobil, deniz motoru ve forklift gibi yüksek değerli ilanların sahipleriyle açık hatlar üzerinden görüşüp güven verici konuşmalar yaptıkları, fiyatta anlaştıkları kişilerin binek otomobil, forklift, deniz motoru ve ATV gibi araçlarını ikiz çek vererek aldıkları tespit edildi.

        Ayrıca şüphelilerin, bu ve benzeri yöntemlerle 14 kişiyi dolandırdıkları, 5 kişiyi de dolandırmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.

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