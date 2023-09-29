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        Kocaeli'de kanadına saçma saplanan arı kuşu ameliyat edildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kanadına saplanan saçmalar ameliyatla çıkarılan arı kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:10
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        Kocaeli'de kanadına saçma saplanan arı kuşu ameliyat edildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kanadına saplanan saçmalar ameliyatla çıkarılan arı kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yaralı halde bulunan arı kuşu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Kanadından yara aldığı anlaşılan kuşun ilk müdahalesi yapıldı. Çekilen röntgen sonucu hayvanın kanadında saçmalar tespit edildi.

        Operasyonla kanadındaki saçmalar çıkarılan kuşun antibiyotik ve vitamin tedavisi, veteriner hekim kontrolünde devam ediyor.

        Uçuş antrenmanı da yaptırılan arı kuşu, tedavisi tamamlanınca doğaya bırakılacak.

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