Kocaeli Valisi Yavuz'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, dün ile bugün arasında köprü kuran yaşlıların, kültürleri ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Her insan için değişik anlam ve önem taşıyan yaşlılığın, hayatın çok özel bir dönemi olduğuna işaret eden Yavuz, "Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yaşamlarının büyük bir kısmını topluma ve ülkesine hizmet ederek geçirmiş olan büyükleri, yaşlandıkları dönemde memnun etmenin onur ve gurur verici olduğunu bildirdi.

Yaşlılara gösterilen saygının önemine değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Yaşlılara bakmak ve onları hiçbir şekilde incitmemek inancımızın da bizlere çok açık ve hiçbir muğlaklığa yer bırakmayacak şekilde yüklediği en temel görevlerden biridir. Ömürlerinin son demlerini yaşayan kıymetli yaşlılarımızın desteklenmesi, kurumlarda ve evlerinde, en mutlu ve huzurlu olacakları ortamlarda bakılmaları için, maddi destekten başlayarak psikolojik desteğe kadar devletimizin sunduğu pek çok imkan ve birçok model mevcut. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda olduğu gibi huzurevlerinde sağlanan hizmetlerle de dünya standartlarının çok üzerine çıkmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimizi saygı ve sevgiyle anıyor, her günün yaşlılarımızın kıymetinin bilindiği ve onlara hak ettikleri değerin verildiği günler olmasını dileyerek, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum."