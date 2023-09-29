Gebze'de hafızlara ve hocalara belgeleri verilecek
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 68 öğrenci ve 50 hoca, belgelerini alacak.
Giriş: 29.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:55
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 68 öğrenci ve 50 hoca, belgelerini alacak.
Hicret Vakfı tarafından 1 Ekim'de Mutlu Kent Camisi'nde, eğitimlerini tamamlayan 68 öğrenci ile 50 hoca için tören düzenlenecek.
Törende eğitimini tamamlayanlara hafızlık ve Arapça İslami İlimleri eğitim belgesi verilecek.
Programa, Gebze Müftüsü Mahmut Çakır'ın da katılması bekleniyor.