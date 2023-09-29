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        Kocaeli'de 140 bin 600 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 140 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:25 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:25
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        Kocaeli'de 140 bin 600 makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 140 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Gölcük ilçesinde 5 adreste yapılan aramada, 100 kilogram kıyılmış tütün, 58 bin dolu makaron, 82 bin 600 boş makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 4 hava kompresörü ele geçildi.

        Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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