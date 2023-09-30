Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakoca Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Yavuz, kentte uyuşturucuyla mücadelede bu yıl içerisinde 1410 olaya müdahale edildiğini belirterek "1814 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 165'i tutuklanmış, 65'i adli kontrol cezası almış, 1584 kişi ise serbest bırakılmıştır." dedi.

Yavuz, söz konusu operasyonlarda, 102 kilo 551 gram eroin, 177 kilo 893 gram kubar esrar ve skunk, 836 gram toz esrar, 9 kilo 40 gram sentetik kannabinoid, 4 kilo 382 gram metamfetamin, 6 kilo 270 gram afyon sakızı, 37 gram kokain, 1422 uyuşturucu hap, 18 bin 763 sentetik ecza, 1994 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Emniyet güçlerine gelen ihbar sayısının bu yıl 416 olduğunu ve bunların 15'inin olumlu ihbar olduğunu aktaran Yavuz, kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına da devam edildiğini bildirdi.

Yavuz, kentteki kurumlar tarafından devam eden denetim faaliyetlerine ilişkin bilgileri aktararak şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da 1225 iş yeri denetlenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen 84 iş yerine idari para cezası uygulanmıştır. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları tarafından 1492 metruk bina belirlenmiş ve bunlardan 1270 binanın yıkımı sağlanmıştır. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da çeşitli faaliyetler yürütülmekte olup bu kapsamda 2009'dan bu yana yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadelemize önemli katkılar sağlayan 'Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi' kapsamında şu ana kadar 879 bin 580 öğrenciye ulaşılmış ve özellikle herhangi bir özel nedeni bulunan çocuklarımıza yönelik de uygulamalar gerçekleştirilmiştir."

- "Eğitim öğretim başladığında hiçbir evladımız dışarıda kalmayacaktır"

Yavuz, kentte bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek uyuşturucuyla mücadelede etkin bir duruş ve kararlılık gösterdiklerini belirtti.

Yurtlara başvuran üniversite öğrencilerine ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Yavuz, kente gelen hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Yavuz, kentte bir yükseköğretim programına yerleşen ve kendilerinden yurt talebinde bulunan her bir gence mutlak suretle barınacak yer sağladıklarına işaret ederek "Bu şehrin valisi olarak açık bir şekilde beyan etmek isterim ki eğitim öğretim başladığında hiçbir evladımız dışarıda kalmayacaktır. Bu toplantılara 1,5- 2 ay öncesinden başladık, çeşitli tedbirler aldık. Şu an itibarıyla gar, otogar ve diğer alanlarda hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz hem emniyet ve jandarma birimlerimiz hem de diğer kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon içerisinde evlatlarımızı en iyi şekilde karşılayacaklar. Kısacası bu şehirde üniversite öğrencilerimizi en güzel şekilde ağırlayacak imkan ve kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

Okul güvenliğinin net bir şekilde sağlanması bakımından yürüttükleri çeşitli faaliyetler olduğuna değinen Yavuz, okul öncesi eğitim alanında da sıkıntı yaşayan ailelere destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra kurumların yetkilileri sunum yaptı, görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.