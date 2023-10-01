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        Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 05:22 Güncelleme: 01.10.2023 - 05:34
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        Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu Kocaeli Kesimi İstanbul İstikameti Dilovası mevkisinde Ü.N. idaresindeki 34 AP 5237 plakalı cip, trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.

        Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma, Gebze Fatih Devlet ve çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

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