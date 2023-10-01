Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 01.10.2023 - 05:22 Güncelleme: 01.10.2023 - 05:34
Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Kocaeli Kesimi İstanbul İstikameti Dilovası mevkisinde Ü.N. idaresindeki 34 AP 5237 plakalı cip, trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.
Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma, Gebze Fatih Devlet ve çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.