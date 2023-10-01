Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 1 kişi silahla yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 1 kişi silahla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde esnaf M.T ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma yaşandı.

        M.T, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu sol bacağından yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak

        Benzer Haberler

        Para meselesinden tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
        Para meselesinden tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
        Kocaeli'de çalışırken hurda yığınının altında kalan 16 yaşındaki genç öldü
        Kocaeli'de çalışırken hurda yığınının altında kalan 16 yaşındaki genç öldü
        Geri dönüşüm deposunda hurda altında kalan işçi öldü
        Geri dönüşüm deposunda hurda altında kalan işçi öldü
        İzmit Körfezi'nde çıkan hortum görüntülendi
        İzmit Körfezi'nde çıkan hortum görüntülendi
        Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de direğe çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de kafeteryalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de kafeteryalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı