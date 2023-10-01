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        Kocaeli'de silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:02
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        Kocaeli'de silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde dün çıkan kavgada esnaf M.T'yi tabancayla sol bacağından yaraladığı öne sürülen M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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