Bakan Güler, Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Bakan Güler, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı'nda yaptığı konuşmada, yeni öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Pazar günü İçişleri Bakanlığının önünde yaşanan başarısız terör girişimine kahraman polislerin anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini anımsatan Güler, "Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Güler, Gebze'nin stratejik konumu, güçlü ulaşım ağı, sanayi altyapısı, teknoloji tesisleri ve ekonomiye sağladığı katkılarla Türkiye'nin önemli bölgelerinden birisi olduğunu belirterek, ülkenin yaklaşık dörtte birlik nüfusunu barındıran Marmara Bölgesi'nin tam kalbinde bulunan ilçenin, taşıdığı potansiyelle büyük cazibe merkezi olduğunu söyledi.

- "Etkin güç olabilmek için daha fazla değer üretmek zorunluluktur"

Birçok alandaki yatırımlarla her geçen gün gelişen Gebze'nin, Türkiye'nin en önemli bilim ve sanayi merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Güler, bölgedeki yatırımların en kıymetlilerinden birisinin de 1992'de kurulan Gebze Teknik Üniversitesi olduğunu ifade etti.

Yaşar Güler, Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak 10 binden fazla öğrencisiyle 3 teknopark, 18 Organize Sanayi Bölgesi ve 35 AR-GE merkezinin kalbinde konumlanan GTÜ'nün, akademisyenlerin ve öğrencilerinin üstün gayretleriyle Türkiye'yi bilim ve sanayide çok daha ileri seviyelere taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Bilgiyi üreten, yöneten ve etkin kullanan toplumların uluslararası rekabette avantaj kazandıklarını, bu araçtan etkin olarak yararlanamayan toplumların ise küresel rekabet koşullarında yarışın dışında kaldıklarını vurgulayan Güler, dünyada etkin güç olabilmek ve bunu muhafaza edebilmek için bilgi ve teknolojiyi etkin araç olarak kullanmanın, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üretmenin, artık tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Güler, başta eğitimciler olmak üzere herkesin omuzlarınızdaki sorumluluğun büyük olduğuna işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:

"Zira bir üniversitenin elde edeceği sonuçlar, öğrencilerinin mezun olduktan sonra ülkesine katacağı değer ve yaratacağı hizmetlerle ölçülecektir. Bakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor: 'Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyebilirim, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya niçin ölüp niçin öldürdüğünü öğreten ordudur'. Bu doğrultuda sizlerin yapacağınız bilimsel çalışmalarla, ülkemizin sanattan spora, teknolojiden kültüre kadar her alanda çok daha ileri seviyelere ulaşacağından asla şüphemiz yoktur."

- "Üniversiteler, TSK'nın iki temel insan kaynağından biridir"

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi süreçte birçok badireleri aştıklarını, büyük sınamalar yaşadıklarını anlatan Güler, millet olarak bin yıldır bu coğrafyada var olduklarını ve var olmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Güler, teknolojik imkan ve kabiliyetleri, sahadaki tecrübesi, eğitim düzeyi, harbe hazırlığıyla dosta güven, düşmana korku veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, faaliyetlerine karada, denizde ve havada büyük başarıyla devam ettiğini belirterek, "Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum, nasıl ki her organizasyonu ileri seviyelere taşıyan temel unsur nitelikli insan gücü ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm faaliyetlerde elde ettiği başarılardaki temel unsur da iyi yetiştirilmiş, eğitimli ve nitelikli personelidir. Böylesine donanımlı personele sahip olmak bizler için de öncelikli hedeftir. Üniversitelerimiz de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Harp Okulları ile iki temel insan kaynağından biridir." sözlerini sarf etti.

Gençlerin başarısının, kahraman Türk ordusunun başarısı olduğuna dikkati çeken Güler, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yunus Emre'nin dediği gibi her şeyden önce kendinizi tanıyın, kabiliyetlerinizi, ilgi alanlarınızı, tutkularınızı ve potansiyelinizi keşfedin. Hedeflerinize ulaşmanın ilk ve en önemli adımı bu olacaktır. Eğitim, sizi istediğiniz hedeflere ulaştıracak en önemli unsurdur. Üniversitenizde çok güzel, nitelikli bir akademik ve mesleki eğitim alıyorsunuz. Burada aldığınız eğitimler bütün meslek yaşamınızda sizlere rehberlik edecektir. Bu yüzden eğitimlerinize ihtimam göstermelisiniz. Ancak burada verilen eğitimle asla yetinmeyiniz. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz ve mevcut bilgiler sürekli bir devinim içerisindedir. Bu doğrultuda çağı yakalamak için kendinizi sürekli geliştiriniz, öğrenmeye açık olun ve yeni yetenekler edinin. Unutmayın ki insanların en önemli hazinesi fikirleridir. Fikirlerimiz de paraşüt gibidir. Yani zamanında açılmazsa hiçbir işe yaramaz. Bu nedenle fikirlerinizi söylemekten çekinmeyiniz.

Mezun olduğunuzda hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olunuz. Risk almaktan ve hata yapmaktan da korkmayınız. Yunus Emre'nin yine güzel bir sözü var. Diyor ki; 'Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır'. Hepimiz insanız ve hata yapmak fıtratımıza özgü durumdur. Elbette sizler de hatalar yapabilirsiniz ancak önemli olan, bunlardan ders alıp, daha güçlü şekilde yolunuza devam edebilme iradesine sahip olmanızdır. Bu nedenle başarısızlıklardan başarı elde ediniz. Cesaretin kırılması ve başarısızlık, başarının en sağlam basamaklarından birisidir. Unutmayın ki korkaklar zafer anıtı dikemezler. İnançlı, çalışkan ve azimli olduğunuz sürece, başarı daima yanı başınızda olacaktır. Başarıyı tek başınıza elde etmek zor olabilir. Bu nedenle takım çalışmasına önem veriniz, işbirliği yapmayı öğrenin, farklı bakış açılarından faydalanın."

- "Birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atabilirsiniz"

Konfüçyüs'ün, başarının temel esaslarını açıkladığı sözlerini gençlere aktaran Güler, gençlerin bilgiye, cesarete, nezakete, ihtisasa, akla ve zekaya önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atılabileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendinize anlamlı amaç oluşturun ve hedeflerinize ulaşmak için zamanınızı iyi yönetin. Disiplinli çalışma rutini oluşturun. Çalışmak, başarmanın yarısıdır. Çünkü başarı, her gün uygulanan birkaç basit disiplinden başka bir şey değildir. Sabırlı olun ve uzun vadeli başarı için sürekli çaba gösterin. Unutmayın ki taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.

Yabancı dil öğrenmeniz de bir o kadar önemlidir. Zira dil zenginliği, vizyonunuzu geliştirecektir. Tüm bunları yaparken beden ve ruh sağlığınızı da ihmal etmeyiniz. Zararlı alışkanlıklardan uzak durun, sağlıklı beslenin, düzenli olarak egzersiz ve spor yapınız. Aynı zamanda topluma karşı olan sorumluluklarınızı da yerine getirin. Empati yapın, toplumsal sorunlara duyarlı olun ve başkalarına yardım edin. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın. Son olarak da unutmayın ki insanları hayata bağlayan, bizlere hayatı anlamlı kılan ideallerimiz, hayallerimiz ve umutlarımızdır. Sizler de anlamlı bir hayata sahip olmak için hayallerinizi takip edin ve asla pes etmeyin."

(Sürecek)