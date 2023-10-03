Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz, GTÜ'nün akademik yılı açılışını kutlayarak, ordunun çeşitli kademelerinde milletin emaneti formayı şerefle taşıyan Bakan Güler'i aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kocaeli'den, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış ticaret hacminin yüzde 18'inin gerçekleştiğine değinen Yavuz, kentin bilim, sanayi, teknoloji, bilişim ve inovasyon şehri olduğunu ifade etti.

Yavuz, gençlerin doğru üniversiteyi tercih ettiğini söyleyerek, "İnşallah bu imkanları en iyi şekilde kullanır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine büyük hizmetler yaparsınız. Buna gönülden inanıyorum. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında diriliş, kıyam yüz yılında, tam bağımsız Türkiye yolunda büyük hizmetler vererek bizim başaramadığımız, eksik yaptıklarımızı sizler daha iyi yaparsınız." dedi.

- "Girişimcilikte devlet üniversiteleri arasında 5. olduk"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, 1992'de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ismiyle kurulan üniversitenin misyonunun, yüksek teknoloji alanındaki akademik ve endüstriyel AR-GE'nin sanayiye, ülkenin ekonomik faydasına hızlı ve etkin transferini sağlamak olduğunu anlattı.

Rektör Mantar, 30 yıldır bu misyon ile yatayda ve dikeyde güçlenerek, büyüyerek yollarına devam ettiklerini aktararak, GTÜ'nün 5 fakülte, 7 araştırma enstitüsü ve 11 bin öğrencisinin bulunduğunu söyledi.

Henüz genç bir üniversite olmalarına rağmen Türkiye'de ve dünyada kalite ve etkinliklerini ispatladıklarına değinen Mantar, "Kurulduktan kısa süre sonra akademik sıralamalarda Türkiye'de hep ilk 5 içinde olmuştur. Zaman zaman 2, 3 fakat hiç ilk 5'ten aşağı düşmemiştir. 2022'de, girişimcilikte devlet üniversiteleri arasında 5. olduk. Nüfus olarak en küçük üniversitelerden biri olmamıza rağmen 5. olmamız yenilik ve inovasyona ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir." diye konuştu.

Mantar, öğretim üyelerinin akademik etkinliğinin gurur verici şekilde arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 2,81'lik etkileyici oranla Türkiye üniversiteleri arasında 3. sırada yer aldık. Bu, üniversitemizin bilimsel araştırmalara verdiği önemi ve araştırma üretkenliğini vurgulayan önemli başarıdır. Tüm bu başarılar, Gebze Teknik Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeydeki saygınlığını artırmasının sonucudur. Üniversitemiz, öğrencilerimize yüksek kaliteli eğitim sunmanın yanı sıra araştırma ve inovasyon konularında da büyük öncülük yapmaktadır."

- GTÜ, savunma sanayinde kariyer hedefleyen öğrencilere bulunmaz fırsatlar sunuyor

Sanayi ile güçlü bağlar kurma ve öğrencilere sektörün içinde gerçek dünya deneyimleri sunma konusunda kararlı olduklarına dikkati çeken Mantar, özellikle savunma sanayii alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrenciler için GTÜ'nün bulunmaz fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Mantar, GTÜ'nün savunma sanayii ile sıkı işbirlikleri sayesinde, öğrencilere bu alandaki en son teknolojileri ve gelişmeleri takip etme, staj yapma ve geleceğin savunma uzmanları olma fırsatı verdiğini belirterek, "Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ve Enerji Enstitüsü programları, TEİ ve TUSAŞ ile beraber yürütülmektedir. Fizik Bölümü, Nano Teknoloji Enstitümüz, ASELSAN ve NATO ile ciddi işbirliklerine sahiptir. Savunma Enstitümüz ve Bilgisayar Mühendisliğimiz Havelsan ve ASELSAN ile ciddi işbirliklerine sahiptir." ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yeni öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Bakan Güler ve protokol üyeleri, üniversiteye destek olan kurum ve kuruluşlar ile akademisyenlere plaket verdi.

Programa, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.