Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli bir dükkanda meydana gelen patlama hasara neden oldu

        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir dükkan, içerisinde muhafaza edilen kimyasal maddenin reaksiyona girmesiyle yaşanan patlamada hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 01:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli bir dükkanda meydana gelen patlama hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir dükkan, içerisinde muhafaza edilen kimyasal maddenin reaksiyona girmesiyle yaşanan patlamada hasar gördü.

        Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak'ta yer alan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı bir dükkanın ikinci katında depolanan Alüminyum Fosfit'in suyla reaksiyona girmesi sonucu patlama meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan olmazken, boş dükkanın camları kırıldı.

        Mahallede zehirli gaz ihtimaline karşı ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, iş yerinin bulunduğu binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri de koruyucu kıyafetler giyerek girdikleri dükkanda inceleme yaptı.

        Kimyasal ürünlerin dükkandan çıkartılarak, bertaraf edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) götürüleceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu
        Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu
        Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iğne vurulduktan 4 gün sonra öl...
        Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iğne vurulduktan 4 gün sonra öl...
        Durakta beklerken bıçaklandı, ambulansa gülerek bindi
        Durakta beklerken bıçaklandı, ambulansa gülerek bindi
        Yatırımlık arazi yalanıyla sahte evraklarla arsa satan şüphelilere operasyo...
        Yatırımlık arazi yalanıyla sahte evraklarla arsa satan şüphelilere operasyo...