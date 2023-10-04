Karamürsel'de okul servisleri denetimleri sürüyor

Karamürsel ilçesinde, okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Kayacık Mahallesi'nde okul servislerini denetledi.

Daha sonra sürücülere, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, ilgili mevzuatların hükümlerinin yerine getirilmesi ve tedbirlerin alınması hakkında bilgi verildi.

Denetime katılan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Canbaba'ya, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da eşlik etti.